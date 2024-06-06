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56% украинцев не откладывают средства на "черный день" – опрос 

Четверг, 6 июня 2024, 18:04 - Виктор Волокита

Более половины украинцев не откладывают деньги на "черный день".

Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

Как отмечается в пресс-релизе компании, результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное. 

В то же время, 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) - удается делать денежные сбережения периодически. 

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На вопрос "Если удается откладывать, где храните сбережения?" ответы распределились следующим образом:

  • Наличные дома - 53%; 
  • Счет в банке - 10%;
  • Депозит под процент в банке - 5%;
  • Криптовалюта - 2%;
  • Облигации или другие ценные бумаги - 1%;
  • Ценные металлы - 1%;
  • Держу в недвижимости - 1%; 
  • Всего понемногу - 14%; 
  • Другое - 13%. 

Согласно сообщению пресс-службы, в опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>30 000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

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опрос война деньги
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