56% украинцев не откладывают средства на "черный день" – опрос 

Более половины украинцев не откладывают деньги на "черный день".

Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

Как отмечается в пресс-релизе компании, результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

В то же время, 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) - удается делать денежные сбережения периодически.

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На вопрос "Если удается откладывать, где храните сбережения?" ответы распределились следующим образом:

Наличные дома - 53%;

Счет в банке - 10%;

Депозит под процент в банке - 5%;

Криптовалюта - 2%;

Облигации или другие ценные бумаги - 1%;

Ценные металлы - 1%;

Держу в недвижимости - 1%;

Всего понемногу - 14%;

Другое - 13%.

Согласно сообщению пресс-службы, в опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>30 000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

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