"Нафтогаз" будет поставлять газ для производителей электроэнергии

"Нафтогаз" будет обеспечивать газом производителей электроэнергии и тепла для поддержки энергосистемы Украины.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Сейчас энергетическая система страны находится в крайне сложном состоянии. Мы понимаем, что должны поддержать стабильность в стране и готовы обеспечить своим ресурсом производство электроэнергии там, где это сейчас возможно", - сказал Чернышов.

По его словам, "Нафтогаз" имеет для этого ресурс.

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Чернышов добавил, что при этом существенной проблемой остается задолженность крупных производителей тепла и электроэнергии за газ.

"Нужно понимать, что мы уже сейчас поставляем ресурс этим предприятиям по цене, установленной государством.

Эти средства необходимы для стабильности газоснабжения, поэтому решение долговой проблемы также является насущным для стабильности системы", - добавил он.

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Экономическая правда