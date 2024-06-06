Рада в первом чтении поддержала ускорение строительства мобильных станций

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 9549, который позволит операторам быстрее получать разрешения на аренду земли для строительства мобильных станций.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В частности, как говорится в сообщении, это необходимо сделать, чтобы обеспечить мобильной связью и 4G национальные, международные автодороги и сельскую местность.

В пресс-службе напомнили, что одна из приоритетных целей Минцифры до 2030 года - обеспечить 95% населения качественной мобильной связью.

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Чтобы достичь этой цели, государство должно быстрее выдавать мобильным операторам разрешения на землю, которые необходимы для строительства мобильных станций. Сегодня этот процесс происходит медленно из-за ряда бюрократических процедур, но в дальнейшем, с принятием законопроекта, это будет происходить быстрее", - отметили в Министерстве.

Законопроект позволит:

сократить сроки отвода земельных участков коммунальной и государственной собственности в среднем с 6 до 3 месяцев;

использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства на земельных участках башен мобильной связи;

устанавливать временные технические средства и сооружения электронных коммуникаций. Так убирается риск их демонтажа, поскольку на сегодня порядок размещения таких средств и сооружений отсутствует.

"Для минимизации коррупционных рисков в законопроекте прописано, что использовать ограниченное право пользования чужим участком смогут мобильные операторы, которые внесены в реестр поставщиков услуг электронных коммуникаций.

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Его формирует и проверяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), - добавили в Минцифре.

Экономическая правда