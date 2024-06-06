В Киеве негабаритная машина повредила мост
Четверг, 6 июня 2024, 16:22 -
Сегодня, 6 июня, негабаритный автотранспорт повредил путепровод, что на пересечении просп. Берестейского с Кольцевой дорогой и просп. Академика Палладина.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Речь идет о повреждении балки пролетного строения под путепроводом.
В Департаменте отметили, что сейчас специалисты ликвидируют последствия повреждений.
Реклама:
Там также отметили, что КП "Киевавтодормост" обратилось в правоохранительные органы по факту повреждения путепровода.
Сейчас движение транспорта по этому участку осуществляется в обычном режиме.
Реклама: