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В Киеве негабаритная машина повредила мост

Четверг, 6 июня 2024, 16:22 - Виктор Волокита

Сегодня, 6 июня, негабаритный автотранспорт повредил путепровод, что на пересечении просп. Берестейского с Кольцевой дорогой и просп. Академика Палладина.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Речь идет о повреждении балки пролетного строения под путепроводом.

В Департаменте отметили, что сейчас специалисты ликвидируют последствия повреждений.

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Там также отметили, что КП "Киевавтодормост" обратилось в правоохранительные органы по факту повреждения путепровода.

Сейчас движение транспорта по этому участку осуществляется в обычном режиме.

КГГА Киев
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