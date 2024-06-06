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Минэкономики надеется на финансовую поддержку ЕБРР по переквалификации работников 

Четверг, 6 июня 2024, 14:58 - Виктор Волокита

Украина и ЕБРР начали диалог по разработке и внедрению программ поддержки украинского бизнеса для восстановления энергетического сектора и переквалификации работников на более востребованные на рынке труда профессии. 

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики. 

Что касается второй программы, то по мнению вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые имеют максимальный спрос. 

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - таковы сейчас реалии рынка труда. 

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Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда. 

ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации, как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - отметила Юлия Свириденко.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сейчас реализует 220 проектов в Украине на более чем €5 млрд. 

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Экономическая правда

ЕБРР Минэкономики
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