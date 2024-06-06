ГБР расследует незаконное обогащение начальника львовского КЭО: арестованы жилье и BMW 

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении руководителя Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Львова полковника Анатолия Нанивского.

Об этом пишет NGL.media.

Издание отмечает, что судя по декларации Нанивского за 2023 год, он получил за год в должности начальника КЭО Львова 523,9 тыс. грн зарплаты и еще 256,8 тыс. грн пенсии.

Его жена Элла Нанивская работает во львовской школе, где в прошлом году заработала 207,3 тыс. грн. А 23-летняя дочь Вероника Нанивская учится во Львовском медицинском университете, где получила 115,3 тыс. грн стипендии, а также подрабатывает в больнице скорой медицинской помощи, где за прошлый год заработала 27,1 тыс. грн.

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Следователи ГБР считают, что эти доходы - не единственный источник доходов семьи Нанивского, и он получает взятки от подрядчиков на ремонтах и поставке товаров для воинских частей, а свои неофициальные доходы вкладывает в приобретение недвижимости.

Например, по версии следствия, именно за взятки дочь полковника в 2022 году приобрела права на квартиру площадью 100 м2 в новостройке на ул. Линкольна во Львове, на которую в прошлом году оформила право собственности. Лычаковский районный суд Львова уже наложил арест на квартиру Вероники Нанивской.

Также следствие считает, что Нанивский использует своего близкого родственника, военнослужащего Романа Рудницкого, для оформления части приобретенного на нелегальные доходы имущества.

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Например, в июне 2023 года дочь Нанивского заключила договор об ипотеке с Рудницким, якобы одолжив ему 100 тысяч долларов. Предметом ипотеки стал дом в Брюховичах площадью 178,1 м2 и участок под ним площадью 0,1 га. Если Рудницкий не отдаст долг, то дом с землей официально перейдет в собственность Вероники Нанивской.

Кроме того, в этом году Рудницкий стал владельцем автомобиля BMW X3. Следователи ГБР считают, что этот автомобиль Анатолий Нанивский приобрел для дочери и только записал его на Рудницкого.

В конце мая Лычаковский районный суд Львова наложил арест на этот автомобиль, а также на заложенный в ипотеку дом Рудницкого вместе с землей в Брюховичах.

В разговоре с NGL.media полковник Нанивский заявил, что впервые слышит как об уголовном деле в отношении него, так и о договоре ипотеки между его дочерью и Романом Рудницким на 100 тысяч долларов.

Экономическая правда