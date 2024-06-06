БЭБ прекратило деятельность сети подпольных покерных клубов на Львовщине
Четверг, 6 июня 2024, 14:05 -
Детективы ТУ БЭБ во Львовской области прекратили деятельность сети подпольных покерных клубов.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Установлено, что группа лиц под видом турниров по спортивному покеру организовала нелегальную деятельность покерных клубов, где проводила платные кэш-игры.
"Детективы БЭБ провели обыски в двух арендованных нежилых помещениях во Львове и изъяли покерные столы, компьютерную технику, клубные карты, наличные, черновые записи, документацию и другие вещи, которые имеют доказательственное значение", - говорится в сообщении.
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Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,3 млн грн. Сейчас участникам организованной группы сообщено о подозрении.
Экономическая правда.
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