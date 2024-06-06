Все разделы
Укр / Рус

БЭБ прекратило деятельность сети подпольных покерных клубов на Львовщине

Четверг, 6 июня 2024, 14:05 - Артур Крыжный
 
БЭБ

Детективы ТУ БЭБ во Львовской области прекратили деятельность сети подпольных покерных клубов.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Установлено, что группа лиц под видом турниров по спортивному покеру организовала нелегальную деятельность покерных клубов, где проводила платные кэш-игры.

"Детективы БЭБ провели обыски в двух арендованных нежилых помещениях во Львове и изъяли покерные столы, компьютерную технику, клубные карты, наличные, черновые записи, документацию и другие вещи, которые имеют доказательственное значение", - говорится в сообщении.

Реклама:

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,3 млн грн. Сейчас участникам организованной группы сообщено о подозрении.

Экономическая правда.

БЭБ игорный бизнес Львов
Реклама:
Материалы по теме
БЭБ разоблачило чиновника, который помог передать фирме 2 га земли и нанес 3,5 млн убытков 5 июня 2024, 15:49
В Киевской области отменили закупку на 50 миллионов на ремонт дома по завышенным ценам 3 июня 2024, 11:20
На Волыни подделывали стиральные порошки Ariel и Tide 31 мая 2024, 17:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте