После отключений света посещаемость ресторанов и кафе растет, сервис доставки - нет 

В условиях стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии в столице растет посещаемость кафе и ресторанов, а также самовывоз.

Об этом сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже есть определенный опыт работы ресторанов в условиях отключений. Прежде всего, большинство уже имеет генераторы, поэтому работают и без электричества. Dark kitchen (рестораны, в которых доступна только опция на вынос - ИФ-У) также имеют генераторы. Если в районе с отключением у всех электроплиты - растут и посещаемость, и самовывоз", - сказала она.

Насонова добавила, что в условиях отключений электроэнергии сервис доставки, в отличие от самовывоза, не растет. "Часто одновременно с электроэнергией очень быстро пропадает связь, поэтому сделать заказ и получить его проблематично. Но однозначно растет самовывоз", - уточнила эксперт.

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Она также отметила феномен кафе-коворкингов. "Генераторы, работающие возле кофейни, несмотря на дыханье, привлекают людей.

Значит, кофейня работает, можно поесть-выпить и поработать. Количество тех, кто работает в ресторанах во время отключений, также увеличивается", - сказала эксперт.

Экономическая правда

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