Рада предоставила Госспецсвязи временную возможность закупать дроны, РЭБы и боеприпасы 

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Верховная Рада приняла законопроект #11144 о возможности Госспецсвязи временно, на время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов (которые используют с дронами) для нужд обороны.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 275 депутатов.

"Это временная мера. Будет до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя (агентство по закупкам) эту функцию", - написал нардеп.

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Экономическая правда