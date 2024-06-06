В "Укрнафте" рассказали, на что потратят часть средств из 300 млн евро от ЕБРР

"Укрнафта" при поддержке ЕБРР начнет строительство мощностей маневровой генерации электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

В сообщении говорится, что в среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, пострадавшую от атак российских террористов.

Напомним, 5 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал меморандум с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо о том, что Европейский банк реконструкции и развития аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

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Эти средства будут распределены между государственными энергетическими компаниями, среди которых и "Укрнафта" (еще две компании - "Укрэнерго", "Укргидроэнерго").

"Речь идет о возведении новой, более эффективной и экологической распределительной генерации. Это газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции, работа которых, в частности, позволит сделать вклад в покрытие утраченных мощностей", - отметил директор ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним:

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Всего с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.

Экономическая правда