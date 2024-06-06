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Столкновение в Чехии: из-за аварии один из поездов УЗ задержится на 10 часов

Четверг, 6 июня 2024, 12:21 - Артур Крыжный
 
MF DNES

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, следуют 242 пассажира, один из поездов будет следовать с задержкой в 10 часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас в поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, следуют 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице (Чехия). Он будет следовать с задержкой до 10 часов.

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"Укрзализныця с друзьями из World Central Kitchen уже готовится встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по Украине", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более 300 пассажирами, следовавшего из Праги на восток Словакии, и грузового поезда ČD Cargo.

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В Министерстве иностранных дел сообщили, что из-за лобового столкновения поездов в Чехии, один из которых - пассажирский экспресс с прицепными вагонами в Чоп, погибли две гражданки Украины.

Экономическая правда.

Укрзализныця Чехия транспорт
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