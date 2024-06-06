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НКЦБФР обновила проект Вклад для украинского инвестора: какие направления он охватывает 

Четверг, 6 июня 2024, 11:25 - Виктор Волокита

Новый обновленный проект Вклад направлен на поддержку экономики, украинского инвестора и граждан как во время войны, так и в течение дальнейшего восстановления страны. 

Об этом сообщает НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).

"Мы значительно расширили проект Вклад, в котором хотим показать насколько важна финансовая образованность и своевременное информирование о мошеннических схемах для благополучия наших граждан. 

Также обращаем внимание на современные рабочие продукты от НДУ для акционеров и защиты прав украинских предпринимателей", - сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов. 

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В Комиссии отметили, что и в дальнейшем будут развивать проект и дополнять его новым и полезным

Вклад - это лендинг, где собрана полезная и нужная информация для украинского инвестора, для граждан, интересующихся сферой инвестиций, а также для участников рынков.

Проект охватывает следующие направления: 

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  • "Государственные облигации" - помогают государству противостоять всем вызовам, которые стоят перед ним сегодня. Эффективный инструмент, которым может воспользоваться каждый украинец.
  • "Образованный" дает возможность узнать простым языком о рынках капитала, его составляющих и деятельности участников этого рынка. 
  • "Защита инвесторов" - информируем о сомнительных инвестиционных проектах, помогаем защититься от мошенничества и вообще понять, как начать инвестировать.
  • Veleten и "Учет долей обществ" - новые технологические продукты на рынках капитала, которые разработал Национальный депозитарий Украины. Призваны защитить права собственности украинских предпринимателей и права миноритарных акционеров.

Экономическая правда

НКЦБФР
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