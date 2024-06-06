НКЦБФР обновила проект Вклад для украинского инвестора: какие направления он охватывает
Новый обновленный проект Вклад направлен на поддержку экономики, украинского инвестора и граждан как во время войны, так и в течение дальнейшего восстановления страны.
Об этом сообщает НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).
"Мы значительно расширили проект Вклад, в котором хотим показать насколько важна финансовая образованность и своевременное информирование о мошеннических схемах для благополучия наших граждан.
Также обращаем внимание на современные рабочие продукты от НДУ для акционеров и защиты прав украинских предпринимателей", - сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.
В Комиссии отметили, что и в дальнейшем будут развивать проект и дополнять его новым и полезным
Вклад - это лендинг, где собрана полезная и нужная информация для украинского инвестора, для граждан, интересующихся сферой инвестиций, а также для участников рынков.
Проект охватывает следующие направления:
- "Государственные облигации" - помогают государству противостоять всем вызовам, которые стоят перед ним сегодня. Эффективный инструмент, которым может воспользоваться каждый украинец.
- "Образованный" дает возможность узнать простым языком о рынках капитала, его составляющих и деятельности участников этого рынка.
- "Защита инвесторов" - информируем о сомнительных инвестиционных проектах, помогаем защититься от мошенничества и вообще понять, как начать инвестировать.
- Veleten и "Учет долей обществ" - новые технологические продукты на рынках капитала, которые разработал Национальный депозитарий Украины. Призваны защитить права собственности украинских предпринимателей и права миноритарных акционеров.
Экономическая правда