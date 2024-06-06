В Укргидроэнерго обновили прогноз, за какое время можно будет отстроить Каховскую ГЭС

По расчетам "Укргидроэнерго" восстановить Каховскую ГЭС можно будет за 6-7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке в минимум 5 лет.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"По предварительным расчетам отстроить станцию возможно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструкции Каховского гидроузла", - заявил он.

По последним подсчетам "Укргидроэнерго" среднегодовой показатель неполученного дохода от продажи электрической энергии и вспомогательных услуг в результате разрушения ГЭС составляет 138 млн долларов.

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Компания планирует подать иск против России в арбитражный международный суд относительно упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Предварительно сумма составляет около 2,5 млрд долларов.

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Напомним:

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На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Экономическая правда.