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Глобальные инвестиции в чистую энергетику достигнут 2 триллионов долларов в 2024 году

Четверг, 6 июня 2024, 10:06 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В этом году глобальные инвестиции в технологии и инфраструктуру экологически чистой энергетики достигнут $2 трлн, что вдвое больше, чем в ископаемые виды топлива.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Ожидается, что общий объем инвестиций в энергетику впервые превысит $3 трлн в 2024 году, говорится в ежегодном отчете МЭА "Мировые инвестиции в энергетику".

Около 2 триллионов долларов будет направлено на чистые технологии - включая возобновляемые источники энергии, электромобили, ядерную энергетику, сети, хранилища, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы, - а остальные - на газ, нефть и уголь.

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Совокупные инвестиции в возобновляемую энергетику и энергосети впервые превысили сумму, потраченную на ископаемые виды топлива, в 2023 году.

"На каждый доллар, который сегодня тратится на ископаемое топливо, почти два доллара инвестируется в чистую энергетику, - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Рост расходов на чистую энергию подкреплен сильной экономикой, постоянным сокращением расходов и соображениями энергетической безопасности", - добавил он.

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Экономическая правда.

энергетика инвестиции мир
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