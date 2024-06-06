В мае украинцы зарегистрировали на 26% больше подержанных авто: что выбирали чаще всего
В течение мая украинский автопарк пополнили более 19 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 26%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В то же время относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 2%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 49%, а также:
- дизельные - 23%;
- электромобили - 17%;
- авто с ГБО - 6%;
- гибриды - 5%.
Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1049 ед;
- Renault Megane - 806 ед;
- Skoda Octavia - 640 ед;
- Volkswagen Passat - 569 ед;
- Volkswagen Tiguan - 552 ед;
- Nissan Leaf - 492 ед;
- Nissan Rogue - 482 ед;
- Audi Q5 - 457 ед;
- Tesla Model 3 - 404 ед;
- Audi A4 - 397 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Экономическая правда.