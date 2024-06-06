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В мае украинцы зарегистрировали на 26% больше подержанных авто: что выбирали чаще всего

Четверг, 6 июня 2024, 09:48 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В течение мая украинский автопарк пополнили более 19 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 26%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 2%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 49%, а также:

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  • дизельные - 23%;
  • электромобили - 17%;
  • авто с ГБО - 6%;
  • гибриды - 5%.

Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 1049 ед;
  • Renault Megane - 806 ед;
  • Skoda Octavia - 640 ед;
  • Volkswagen Passat - 569 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 552 ед;
  • Nissan Leaf - 492 ед;
  • Nissan Rogue - 482 ед;
  • Audi Q5 - 457 ед;
  • Tesla Model 3 - 404 ед;
  • Audi A4 - 397 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Экономическая правда.

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