Нефть выросла на фоне ожидания, что ФРС США снизит процентные ставки

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Цены на нефть выросли на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в сентябре, хотя ранее увеличение цен было ограничено увеличением запасов нефти и топлива в США и плана ОПЕК+ по увеличению предложения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 31 цент, или на 0,40%, до 78,72 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись на 41 цент, или на 0,55%, до 74,48 доллара.

Согласно опросу Reuters, проведенному с 31 мая по 5 июня, почти две трети экономистов прогнозируют снижение процентных ставок в сентябре, что компенсирует недавние "медвежьи" новости о предложении.

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Более низкие процентные ставки уменьшают стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и повысить спрос на нефть.

Однако решение ФРС по процентным ставкам еще не является окончательным, поскольку активность в секторе услуг США, на который приходится подавляющая часть экономического производства страны, вернулась к росту в мае после сокращения в предыдущем месяце. Это потенциально может ослабить аргументацию в пользу снижения процентных ставок.

Экономическая правда.

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