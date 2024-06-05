Российские хакеры атаковали сайт испанской компании, которая ремонтирует танки Leopard для Украины

Испанская компания Santa Barbara Systems, которая входит в состав General Dynamics, и занимается ремонтом танков Leopard для поставки в Украину, подверглась кибератаке на свой веб-сайт.

Об этом пишет Reuters.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа NoName, которая оставила сообщение в Telegram. Группа известна своей деятельностью против стран, поддерживающих Украину.

Она утверждает, что осуществила DDoS-атаку, направив огромный объем интернет-трафика на серверы компании с целью их перегрузки и вывода из строя.

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Представитель General Dynamics подтвердил, что испанское подразделение оборонного подрядчика стало целью попытки кибератаки, "которая была немедленно обнаружена и не скомпрометировала ни одну из систем компании".

В компании заявили, что решили временно отключить свой веб-сайт до завершения расследования. "Конфиденциальные данные компании остаются хорошо защищенными", - добавил представитель компании.

В прошлом месяце в НАТО заявили, что Россия стоит за усилением кампании гибридных атак на компании и инфраструктуру в странах-членах Альянса.

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Santa Barbara Systems собирает тяжелую технику, такую как танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвует в восстановлении законсервированных испанских танков Leopard для поставки украинской армии.

Национальный институт кибербезопасности Испании за последние несколько дней предупредил компанию о возможности таких атак, сообщил представитель General Dynamics в Мадриде.

На прошлой неделе Испания пообещала выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, которая, по сообщениям местных СМИ, включает 19 танков Leopard 2A4.

Экономическая правда