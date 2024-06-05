После увеличения дефицита энергии "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров
НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью в 629 тыс грн.
Объявление размещено в системе "Прозорро".
"Укрэнерго" планирует приобрести 4 четыре комплекта кондиционерных систем:
- Кондиционер сплит-система инверторный 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A
- Кондиционер сплит-система инверторный 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E
- 2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
В сумму также войдет установка систем кондиционирования.
Издание LIGA.net обратило внимание, что закупка планируется "для нужд аппарата управления".
Напомним:
Последняя на днях "Укрэнерго" неоднократно сообщало о существенном увеличении дефицит в энергосистеме. Одна из причин - вырос уровень потребления из-за использования кондиционеров.
Экономическая правда