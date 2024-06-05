Итальянский регулятор оштрафовал материнскую компанию Facebook на 3,5 миллиона евро

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Meta Platforms Inc. на 3,5 миллиона евро за нечестную коммерческую практику по созданию и управлению учетными записями социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом сообщает ANSA.

В комитете отметили, что в процессе регистрации в Instagram пользователи "не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях".

Кроме того, когда некоторые учетные записи в Facebook и Instagram были приостановлены, пользователям не было предоставлено полезной информации по обжалованию этого решения.

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В Meta уже заявили, что не согласны с решением итальянского регулятора.

Напомним:

Meta представила новые функции генеративного ИИ для рекламодателей на своих платформах. Обновления будут внедрены в течение этого года и будут включать полную генерацию изображений и текстов.

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Экономическая правда.