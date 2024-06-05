Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone - Bloomberg

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Apple планирует на следующей неделе объявить о соглашении между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Apple, стремясь догнать упущенное в области ИИ, заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone", - пишет агентство.

Соглашение между компаниями будет в центре внимания Всемирной конференции разработчиков Apple на следующей неделе - и оно показывает, насколько сильно изменился баланс сил в Кремниевой долине за последние несколько лет.

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Соглашение предоставляет OpenAI доступ к сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто, возможно, не решился бы попробовать ChatGPT в противном случае. Для Apple эта сделка означает, что компания получит самую популярную технологию эры искусственного интеллекта - чат-бота мощными способностями, который она сможет совместить со своими собственными сервисами.

Apple разрабатывает множество функций искусственного интеллекта, включая те, что работают на ее устройствах, и те, что требуют облачных вычислений. Она также наполняет своего цифрового ассистента Siri искусственным интеллектом. Но собственный чат-бот компании еще не на высоте.

Партнерство с OpenAI, скорее всего, будет для Apple "кратко- и среднесрочным", считает Даг Киттлаус, ветеран технологий, который был соучредителем и руководил компанией Siri до того, как она была приобретена Apple.

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"Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь", - добавил Киттлаус.

Напомним:

Apple Inc. планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, добавив к нему более продвинутый искусственный интеллект.

Экономическая правда.