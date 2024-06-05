Для оперативности древесину для фортификаций будут покупать через Prozorro Market 

Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через электронный каталог Prozorro Market.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В сообщении говорится, что таким образом военные получат возможность покупать необходимые материалы быстро и удобно.

Государственное учреждение "Профессиональные закупки", которое администрирует Prozorro Market в части товаров широкого потребления, уже подготовила инструмент для проведения закупок. В частности, было добавлено более 180 спецификаций для закупки круглых лесоматериалов, без которых невозможно построить фортификационные укрепления.

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В пресс-службе также отметили, что учитывая активное строительство укреплений, древесина военным нужна оперативно, поэтому было принято решение закупать ее через Prozorro Market. Всего 9 дней в среднем длится процедура в е-каталоге. В то же время при открытых торгах заказчик должен потратить втрое больше времени

"Чтобы военные могли быстрее закупать необходимую для строительства фортификационных сооружений древесину, мы добавили эти позиции в электронный каталог. К тому же закупки через Prozorro Market позволяют не только сэкономить время, но и финансовые ресурсы. Практика показывает, что при покупке через е-каталог цена в среднем ниже до 20%, чем при проведении отдельных тендеров", - отметила заместитель Министра экономики Надежда Бегун.

В сообщении также говорится, что благодаря Prozorro Market военные части смогут получать лучшие цены и экономить средства, покупая древесину напрямую у производителя - ГП "Леса Украины". 63 филиала этого государственного предприятия уже квалифицировано к е-каталогу.

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"За несколько дней команда Профессиональных закупок адаптировала электронный каталог под нужды ВГА. Мы в разы увеличили ассортимент древесины, квалифицировали поставщиков - сделали все возможное, чтобы закупки можно было осуществить удобно и оперативно.

Prozorro Market пользуется большой популярностью для закрытия потребностей обороны. Кроме древесины, там покупают дроны, топливо, офисное оборудование и т.д.", - рассказал Дмитрий Соловей, заместитель директора Профессиональных закупок по вопросам развития.

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