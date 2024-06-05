В Днепре разоблачили экс-работников банка, которые завладели 60 миллионами вкладчиков

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении трем экс-работникам банка, которые мошенническим путем завладели 60 млн грн вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем экс-работникам одного из банковских учреждений г. Днепра. По данным следствия, организатор группы - начальник отделения банка совместно с главным специалистом и кассиром наладили мошенническую схему завладения денежными средствами вкладчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путем обмана и злоупотребления доверием они предлагали клиентам открыть депозитные счета с завышенной процентной ставкой. Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские сделки от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов.

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Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн грн.

Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

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Столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу КГГА, который по данным следствия, организовал схему поборов с автоперевозчиков.

Экономическая правда.