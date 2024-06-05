Совет бизнес-омбудсмена назвал топ-3 забот бизнеса 

В I квартале 2024 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило 345 обращений, из которых учреждение закрыло 162 дела.

Об этом говорится в отчете Совета бизнес-омбудсмена, который был опубликован 5 июня.

В четвертом квартале 2023 г. их было немного меньше.

В топ-3 забот бизнеса снова оказались налоговые вопросы (60%), действия правоохранительных органов (14%) и таможенные вопросы (7%).

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В начале 2024 года Совет бизнес-омбудсмена провел круглый стол с участием Офиса Генерального прокурора и ведущих бизнес-ассоциаций. Событие, которое пришлось на дни после резонансного задержания генерального директора Concorde Capital Игоря Мазепы, стало важным шагом на пути к развитию и поддержанию регулярного диалога правоохранительной ветви с бизнесом.

"Ключевым должен стать подход „сначала консультирование", который будет означать отход от архаичных карательных для предпринимателей практик через предупреждение и исправление возможных ошибок", - отмечает бизнес-омбудсмен Роман Ващук на встречах с украинскими чиновниками.

В 2024 году Совет провел расследование в отношении налоговых проверок, которые были основным источником жалоб от бизнеса, поступивших в учреждение за последние месяцы.

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Совет выяснил, что 99+% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, а доля поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%.

"Налоговые проверки деловое сообщество воспринимает как фискально-карательный инструмент государства. Об этом свидетельствует и низкий уровень доверия как к центральному аппарату ГНС - 19%, так и к региональным налоговым органам - 13%", - говорится в отчете.

"Старые „довоенные" проблемы бизнеса снова вернулись в повестку дня Рады", - также говорится в сообщении

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