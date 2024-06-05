Работники OpenAI и Google DeepMind предупредили о риске "вымирания человечества" из-за ИИ

Getty Images

Группа бывших и нынешних работников компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), включая OpenAI и Google DeepMind, выразила обеспокоенность относительно рисков, связанных с этой технологией, в частности "вымирания человечества".

Об этом сообщает агентство Reuters.

В открытом письме 11 бывших и нынешних сотрудников OpenAI, а также одного бывшего и одного нынешнего сотрудника Google DeepMind указано, что финансовые мотивы компаний, занимающихся ИИ, препятствуют эффективному контролю.

"Мы не верим, что специальные структуры корпоративного управления достаточны для изменения этой ситуации", - говорится в письме.

Реклама:

Авторы письма предупреждают о рисках нерегулируемого ИИ, начиная от распространения дезинформации до потери контроля над независимыми системами ИИ и углубления существующего неравенства, что может привести к "вымиранию человечества".

Исследователи обнаружили примеры генераторов изображений от компаний, включая OpenAI и Microsoft, которые создают фотографии с дезинформацией, связанной с выборами, несмотря на политику против такого контента.

Компании, занимающиеся ИИ, имеют "слабые обязательства" по обмену информацией с правительствами о возможностях и ограничениях своих систем, говорится в письме, добавляя, что на эти фирмы нельзя полагаться, чтобы они добровольно делились этой информацией.

Реклама:

Это открытое письмо является очередным, который вызывает беспокойство относительно безопасности технологии генеративного ИИ, которая может быстро и дешево создавать текст, изображения и аудио, похожие на человеческие.

Группа призвала компании, занимающиеся ИИ, способствовать процессу, при котором нынешние и бывшие сотрудники могут выражать беспокойство относительно рисков, и не применять соглашения о конфиденциальности, которые запрещают критику.

Экономическая правда.