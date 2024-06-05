В НБУ объяснили, с чем связывают рост спроса на безналичную валюту в мае на 41% 

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Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает "Интерфакс-Украина".

"Кроме того, в течение последней недели мая наблюдались значительные ситуативные всплески спроса на валюту, которые сказались на курсовой динамике", - отметил регулятор.

По мнению Нацбанка, на курсовую динамику также повлияло окончание в середине мая периода, когда было наложение двух предельных сроков расчета по экспорту аграрной продукции.

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"На фоне исчерпания урожая прошлого года это уменьшило объем предложения валюты", - пояснил НБУ.

"Такое изменение рыночной конъюнктуры - усиление спроса на валюту с одновременным сокращением предложения - привело к соответствующему ослаблению обменного курса гривны. Со своей стороны Национальный банк покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал чрезмерные колебания курса", - говорится в ответе центробанка.

Отмечается, что среднедневной объем валютных интервенций регулятора вырос до $134 млн в мае по сравнению со $104 млн в апреле и $86 млн в марте.

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НБУ отмечает, что ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой и контролируемой, а уровень международных резервов - достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Центробанк отметил, что дальнейшая динамика курса будет определяться прежде всего изменениями в балансе спроса и предложения иностранной валюты.

"Для НБУ важно сохранить такую связь курсовой динамики с изменениями рыночных условий. Это увеличивает конструктивную неопределенность, способствует осознанию рисков, росту торговой активности и глубины валютного рынка, синхронизации его сегментов", - пояснил Нацбанк.

Он добавил, что с момента перехода к режиму управляемой гибкости операции без участия регулятора выросли более чем в три раза, а их доля - более чем в два раза.

Нацбанк считает, что прогресс в углублении валютного рынка и усилении способности обменного курса приспособиться к внутренним и внешним шокам повысит устойчивость валютного рынка и украинской экономики. В то же время сохранение курсовой устойчивости остается важной задачей НБУ.

"Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году (несмотря на ожидаемое ускорение) с последующим ее снижением до цели 5% на прогнозном горизонте НБУ", - уточнил центробанк.

В то же время НБУ отметил, что значительный уровень международных резервов, положительные сдвиги в вопросах сохранения финансовой поддержки США и успешное прохождение четвертого пересмотра программы с МВФ на уровне персонала усиливают способность регулятора обеспечивать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Как сообщалось, официальный курс гривны по итогам мая ослабился на 90 коп. - с 39,64 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, в последнюю декаду месяца ежедневно понемногу обновляя исторические минимумы. На наличном рынке курс гривны за месяц также ослаб на 1,24 грн - до 41,05 грн/$1.

В то же время в первую неделю июня официальный курс укрепился до 40,29 грн/$1, а на наличном рынке до 40,85 грн/$1.

Напомним

За неделю с 27 по 31 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 1,09 млрд долл и купил 10 млн долл.

Экономическая правда