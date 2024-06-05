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На Востоке Украины были обесточены шахты, в Донецкой области погиб шахтер – Минэнерго  

Среда, 5 июня 2024, 11:29 - Виктор Волокита

Сегодня, 5 июня, на Днепропетровщине из-за технологического нарушения на одной из подстанций обесточивались две шахты. 

Об этом сообщает Минэнерго. 

Согласно сообщению, людей на поверхность не выводили, предприятия вскоре запитали.

Кроме того, в Донецкой области из-за вражеского обстрела была отключена воздушная линия облэнерго. При этом обесточились подстанции и подключенные к ним шахты. Всего под землей находилось 317 человек. Они вышли на поверхность после окончания смены. Всех потребителей запитали.

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"На одной из шахт в Донецкой области из-за полученных травм погиб 21-летний работник (машинист подземных установок)", - говорится в сообщении. 

Напомним:

23 мая в Донецкой области из-за обстрелов останавливалась работа оборудования шахты, под землей оставались более 160 работников.

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Из-за повреждения на одной из шахт в Донецкой области произошла остановка вентиляционного оборудования. На поверхность были выведены 137 работников. 

Позже в результате обстрела вентиляционное оборудование остановилось на другом участке шахты. 26 работников были извещены об аварийной ситуации и остались в шахте до конца смены для обеспечения функционирования объекта.

Экономическая правда

шахтеры Минэнергетики
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