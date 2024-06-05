Россия повредила более 200 тысяч домов за время войны в Украине - NYT

Спутники зафиксировали более 210 000 поврежденных зданий из-за войны России в Украине.

Об этом сообщает издание The New York Times.

"С начала войны спутники зафиксировали более 210 000 поврежденных зданий в Украине. Около половины из них - на Донбассе", - пишет издание.

NYT

Отмечается, что в Украине разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене (Нью-Йорк) сравняли с землей четыре раза. Части Украины, отдаленные друг от друга на сотни километров, выглядят как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны, или как сектор Газа после полугодовых бомбардировок.

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Кроме того, более 900 школ, больниц, церквей и других учреждений были повреждены или разрушены, как показывает анализ, несмотря на то, что эти объекты должны быть защищены Женевской конвенцией.

Экономическая правда.