США и их партнеры рассматривают пути использования замороженных активов РФ для Украины

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США и их союзники продолжают рассматривать варианты использования блокированных активов РФ для помощи Украине.

Об этом заявил помощник главы Минфина США по международным финансам Брент Нейман, пишет "Интерфакс-Украина".

"Партнеры Украины по G7 прилагают усилия, чтобы рассмотреть все возможные пути, с помощью которых замороженные российские активы можно использовать в поддержку Украины", - говорится в заявлении Неймана, обнародованном на сайте Минфина США.

Он напомнил, что ранее страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

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"Мы с партнерами сейчас достигаем прогресса в изучении способов взять эту инициативу за основу и уже прямо сейчас предоставить Украине еще более весомый объем средств", - отметил Нейман.

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Напомним:

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Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

Экономическая правда.