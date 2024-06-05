Цены на нефть колебались возле четырехмесячных минимумов из-за увеличения запасов в США

Reuters

Цены на нефть колебались возле четырехмесячных минимумов, поскольку рынок обдумал решение ОПЕК+ об увеличении поставок позже в этом году. Кроме того, на цены повлияло увеличение запасов нефти и топлива в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента до $77,56 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate не изменились и составили $73,25 за баррель.

Оба контракта подешевели почти на доллар во вторник до самых низких уровней расчетов с начала февраля, а в понедельник снизились примерно на 3 доллара за баррель.

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Это падение возникло за новостями от Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников о планах увеличить предложение с октября, несмотря на недавние признаки ослабления роста спроса.

"Brent остается под давлением, поскольку часть рынка продолжает рассматривать предложенный ОПЕК график добровольного сокращения добычи как обязательное обязательство увеличить добычу на 500 000 баррелей в сутки в 4 квартале 2024 года независимо от фундаментального прогноза нефти или настроений до конца лета", - отмечает Хелима Крофт, руководитель отдела исследований сырьевых рынков РБК Капитал, в аналитической записке.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ приостановит сокращение или отменит его, если спрос будет недостаточно высоким, чтобы поглотить баррели.

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"Намерение всегда заключалось в том, чтобы медленно вернуть баррели обратно, а не отправить рынок в штопор из-за резкого роста предложения", - отметил Крофт.

В США на прошлой неделе выросли запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов, согласно данным Американского института нефти.

Экономическая правда.