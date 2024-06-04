Две трети венгров поддерживают переход на евро – опрос

С 2019 года доля населения Венгрии, которое поддерживает введение евро, выросла почти вдвое.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Závecz Research по заказу портала 24.hu, передает "Европейская правда".

Если пять лет назад 38% опрошенных заявили, что общую европейскую валюту следует ввести в Венгрии, то в этом году уже 68% поддерживают это предложение.

Доля противников евро уменьшилась с 49% до 25%.

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Поддержка введения евро в венгерском обществе равномерна – даже учитывая различные демографические показатели, невозможно найти группу, в которой противники составляют большинство, максимум их доля несколько меняется. Например, доля сторонников во всех трех исследуемых возрастных группах составляет 68-70%, а в зависимости от населенных пунктов она колеблется от 64% (муниципалитет) до 75% (уездный центр).

Среди сторонников партий поддержка введения евро является самой низкой среди избирателей "Фидес" и Mi Hazánk – 53% для первой и 49% для второй.

Кроме того, 60 процентов респондентов хотят совместного для ЕС принятия решений в большем количестве сфер, чем сейчас, а также более тесного сотрудничества европейских стран – это на 9 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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С другой стороны, 33% респондентов хотят, чтобы сотрудничество было менее тесным, чем сейчас, и чтобы право принятия решений в нескольких сферах вернулось к странам-членам. Избиратели партий "Фидес" и Mi Hazánk имеют большинство среди тех, кто придерживается последнего мнения (61 и 56 процентов).

Как известно, дискуссии по внедрению евро в последнее время ведутся в Чехии.

В целом семь стран ЕС еще не перешли на общую валюту.

Европейская правда