Правительство упростило импорт товаров для изготовления спецтранспорта

Правительство разрешило ввоз в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины некоторых видов товаров для дальнейшего изготовления спецтранспорта на украинских предприятиях.

Об этом сообщает Минэкономики.

В частности, речь идет об изготовлении транспортных средств специального назначения для использования на территории Украины подразделениями Национальной полиции, медиками, ГСЧС, правоохранительными органами и военными формированиями.

Также предполагается дальнейший экспорт такого спецтранспорта в страны ЕС. Решение было принято на заседании Кабинета Министров 4 июня.

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Правительство исключило из Перечней транспортные средства товарных позиций 8703, 8704 согласно УКТ ВЭД и кузова для моторных транспортных средств, классифицируемых по коду 8707 10 90 90 согласно УКТ ВЭД.

"Кроме того, решение правительства будет способствовать увеличению объемов производства транспортных средств на существующих мощностях отечественных предприятий, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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