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Правительство утвердило привлечение $2 миллиардов льготных кредитов от Южной Кореи на восстановление 

Вторник, 4 июня 2024, 15:03 - Виктор Волокита

Правительство 4 июня утвердило Проект Закона Украины "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) на 2024-2029 годы". 

Об этом сообщает Минэкономики.

Принятие этого законопроекта необходимо для вступления в силу Рамочного соглашения по кредитам от EDCF на 2024-2029 годы на сумму 2,1 млрд долларов, подписанного 19 апреля 2024 года в Вашингтоне (США). 

"Эти средства будут направлены на закупку оборудования и на проекты восстановления, которые будут реализовываться государством или государственными компаниями, с полученной государственной гарантией, а также на финансирование государственного бюджета. Получение Украиной долгосрочных и дешевых кредитов будет способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест", - пояснила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Рамочное соглашение вступает в силу с даты получения сторонами по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Рамочного соглашения.

Следующим этапом будет подготовка к реализации потенциально отобранных корейской стороной проектов с запланированным объемом финансирования 2,1 млрд долл. США. 

Для каждого отдельного проекта будут заключаться отдельные договоры, которые будут определять сумму, сроки и условия предоставления льготных займов.

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В соответствии с Соглашением на первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Соглашение по кредитам от EDCF подписали Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Посол Кореи в Украине Ким Хьонг 13 сентября 2023 года.

Документ был ратифицирован Верховной Радой Украины 21 декабря 2023 года. 

Напомним:

Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) основан Правительством Республики Корея с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.

кредит Кабмин
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