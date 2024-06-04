Европейские сталелитейные компании могут не достичь климатических целей, несмотря на миллиардные субсидии

Европейская сталелитейная промышленность рискует не достичь амбициозных целей по замедлению глобального потепления, несмотря на обещания правительств выделить миллиарды евро помощи.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейская комиссия согласовала выделение более 8 млрд евро в виде грантов крупнейшим производителям стали для поддержки инвестиций в зеленое производство еще в 2022 году.

Несмотря на субсидии, исследовательские группы по вопросам климата утверждают, что европейские производители стали все еще не достигают целей по сокращению выбросов, что в идеале позволило бы им ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию.

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По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 году мировой спрос на сталь вырастет более чем на треть по сравнению с 2020 годом. И чтобы достичь нулевого уровня выбросов, промышленность делает ставку на использование установок прямого восстановления железа в сочетании с электродуговыми печами.

Вопреки обещаниям государственной помощи, второй крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal, отмечает, что компания еще не использовала ни одного евро помощи. Деньги станут доступными когда начнется строительство проекта, и зависят от перехода на зеленый водород.

Напомним:

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Четырем европейским кредиторам грозят штрафы за несоблюдение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их подверженности климатическим рискам.