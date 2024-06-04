USAID объявил грантовую программу на 25 миллионов долларов для бизнеса Украины

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Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса Украины. Общая сумма программы составляет 25 млн долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"К участию в программе приглашаются финансовые партнеры частной формы собственности, а именно банки, небанковские учреждения, консалтинговые компании, инвестиционные фонды, финтех-компании, поставщики производственных ресурсов, другие посредники, юридически зарегистрированные в Украине", - говорится в сообщении.

Так, программа предусматривает предоставление двух типов грантов:

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Гранты типа А - "Гранты через финансовых посредников" - предлагаются для финансовых посредников, которые предложат инновационные подходы с целью удешевления финансирования для малого и среднего бизнеса, уменьшение расходов на обслуживание клиентов, а также внедрение других решений и мероприятий, облегчающих доступ предприятий к финансовым ресурсам. Особое внимание при отборе заявок будет уделяться поддержке предприятий, пострадавших от войны.

Общий объем финансирования для грантов типа А составляет 10 млн долл. США.

Гранты типа Б - "Грантовое партнерство для соинвестирования в МСП" - целью является создание партнерств с частными финансовыми учреждениями для софинансирования малых и средних предприятий, прежде всего пострадавших от войны (кредиты или другое финансирование от финансового учреждения в сочетании с грантами от проекта).

Общий объем финансирования для грантов типа Б составляет 15 млн долл. США.

По замыслу, гранты должны способствовать увеличению продаж, экспорта и созданию новых рабочих мест в бизнесе и рассчитаны на реализацию в течение следующих 1-2 лет.

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Конечный срок подачи заявок на получение грантов - 12 июля 2024 года. Подать онлайн заявку на получение гранта можно на портале проекта.

Экономическая правда.