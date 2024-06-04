Правительство одобрило план изменений, который включает рекомендации партнеров - Шмыгаль

Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Матрица - это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка", - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния от каждой реформы на рост украинской экономики и восстановление нашей страны.

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"Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета. На 2024 год вместе предусмотрено сделать более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации", - отметил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства озвучил также приоритеты, заложенные в Матрицу реформ. Это, в частности, Макроэкономические политики - база для восстановления экономики и нашей финансовой устойчивости, а также Институциональные изменения, предусматривающие антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институтов.

"Третье - Структурные реформы. Это политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах нашей экономики", - добавил Премьер-министр.

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Кроме того, Правительство запускает специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения.

По словам Дениса Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.