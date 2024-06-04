ChatGPT частично не работает из-за масштабного сбоя
Вторник, 4 июня 2024, 13:23 -
Утром во вторник, 4 июня, пользователи ChatGPT начали жаловаться, что не могут запустить чат от OpenAI в браузере Chrome.
По данным сайта Down Detector, пользователи со всего мира начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сайту OpenAI около 10 утра по киевскому времени.
По данным издания dev.ua, уже авторизованные пользователи при попытке искать и задавать запросы получают сообщение "Внутренняя ошибка сервера". Премиум подписчики также испытывают проблемы с подключением.
Проблемы с доступом не у всех пользователей. Некоторые все еще могут использовать сервис в обычном режиме. Однако они отмечают, что некоторые запросы генерируются медленно, а в ответах случаются галлюцинации (когда ИИ начинает придумывать факты).
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Экономическая правда.
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