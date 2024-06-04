УЗ: в мае объем пассажирских перевозок увеличился более чем на 20%

УЗ

В мае количество перевозок пассажиров в Укрзализныце внутреннего сообщения выросло на 22%, международного - на 21%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"За май 2024 года Укрзализныця перевезла почти 2,2 млн пассажиров во внутреннем сообщении и почти 200 тысяч пассажиров - в международном, демонстрируя рост на 22% и 21% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером стал маршрут Киев - Чоп, который вырос на 221%, что стало результатом развития станции Чоп как пересадочного хаба между внутренними и международными поездами, в частности открытие альтернативного варианта путешествия в Будапешт и Вену после запуска поездов 367/745 Луцк/Киев - Чоп и 143/146 Чоп - Вена в декабре 2023 года.

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Рост на 52% и 66% демонстрирует маршрут Николаев - Киев и Киев - Николаев, соответственно. В топе также маршруты Киев - Хмельницкий - Киев, Киев - Хелм - Киев, Киев - Винница - Киев.

Всего за май 2024 года "Укрзализныця" нарастила перевозки во внутреннем и международном сообщениях на 422,5 тысячи пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним:

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АО "Укрзализныця" начала продажу в приложении билетов в Дорохуск на пересадочные поезда в и из Хелма, которые изменили конечную станцию из-за ремонтных работ в Польше.

Экономическая правда.