Укрзализныця начала продажу билетов в польский Дорохуск

УЗ

АТ "Укрзализныця" начала продажу в приложении билетов в Дорохуск на пересадочные поезда в и из Хелма, которые изменили конечную станцию из-за ремонтных работ в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Стартовали продажи билетов на Дорохуск. Напоминаем, что часть привычных для вас поездов в/из Хелма меняет свою конечную станцию на Дорохуск из-за ремонтов на польской железной дороге с 23 июня до конца лета"

Пассажирам, которые путешествуют в Варшаву или Люблин пересадочными поездами №23 Киев - Хелм, №93/94 Харьков - Хелм и №120 Хелм - Днепр, надо искать билеты в приложении по месту назначения "Дорохуск". Приложение будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма.

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"В Дорохуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет происходить в поезде Укрзализныци. Билеты на пересадочный польский поезд из Дорохуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и в обратном направлении уже доступны на сайте польского перевозчика", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда.