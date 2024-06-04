Запорожсталь в мае сократила объемы производства основной продукции на 11%

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Объемы производства стали, чугуна и проката на меткомбинате "Запорожсталь" в мае в среднем сократились на 11,4% относительно апрельских показателей.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В мае 2024 года на „Запорожстали" произведено 240,0 тыс. тонн чугуна, 240,2 тыс. тонн стали, отгружено 204,0 тыс. тонн проката", - говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем этого года производство чугуна сократилось на 9,4% (в апреле было произведено 265,0 тыс. тонн), стали - на 13,7% (в апреле - 278,4 тыс. тонн), проката - на 11,1% (отгружено в апреле 229,4 тыс. тонн).

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Всего за 5 месяцев 2024 года на предприятии было произведено 1,29 млн тонн чугуна, 1,25 млн тонн стали, отгружено 1,05 млн тонн проката.

Экономическая правда.