Все разделы
Укр / Рус

Запорожсталь в мае сократила объемы производства основной продукции на 11%

Вторник, 4 июня 2024, 11:17 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Объемы производства стали, чугуна и проката на меткомбинате "Запорожсталь" в мае в среднем сократились на 11,4% относительно апрельских показателей.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В мае 2024 года на „Запорожстали" произведено 240,0 тыс. тонн чугуна, 240,2 тыс. тонн стали, отгружено 204,0 тыс. тонн проката", - говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем этого года производство чугуна сократилось на 9,4% (в апреле было произведено 265,0 тыс. тонн), стали - на 13,7% (в апреле - 278,4 тыс. тонн), проката - на 11,1% (отгружено в апреле 229,4 тыс. тонн).

Реклама:

Всего за 5 месяцев 2024 года на предприятии было произведено 1,29 млн тонн чугуна, 1,25 млн тонн стали, отгружено 1,05 млн тонн проката.

Экономическая правда.

сталь Запорожье производство
Реклама:
Материалы по теме
Производство стали в Украине выросло в апреле на 25% относительно прошлого года 9 мая 2024, 12:56
"Метинвест" за 9 месяцев этого года сократил производство стали и чугуна более чем на 40% 15 ноября 2023, 17:38
Намекают на коррупцию: "Запорожсталь" открыла подробности о стали для трезуба "Родине-Матери" 28 июля 2023, 12:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте