В мае Украина экспортировала рекордные 108 тысяч тонн сахара

В мае Украина экспортировала рекордные 108 тыс тонн сахара, из которых в ЕС было отправлено 65%, других стран - 35%.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор".

По словам и.о. председателя правления ассоциации Яны Кавушевской, по результатам мая 65% сахара Украина экспортировала в ЕС, 35% - в другие страны. В целом в прошлом месяце достиг рекордного показателя в 108 тысяч тонн.

"30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители восстановили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, западной Африки)", - отметила Кавушевская.

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Добавляется, что прошлый для сахарной свеклы был неплохим, и считает, что сахарная свекла останется в топ 3 культур по доходности и может стать неплохой альтернативой зерновым.

Напомним:

Кабинет министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть - остановил экспорт до конца года.

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