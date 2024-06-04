Microsoft увольняет сотни работников в своем облачном подразделении Azure

Компания Microsoft сокращает сотни рабочих мест в своем облачном подразделении Azure, присоединившись к серии увольнений, которые наблюдаются в технологической и медиаиндустрии в этом году.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, сокращения коснутся таких команд, как Azure for Operators и Mission Engineering. Увольнения в Azure for Operators предусматривают сокращение до 1500 тысячи рабочих мест.

Сокращения произошли после того, как в январе этого года компания сократила 1900 рабочих мест в Activision Blizzard и Xbox. Технологические компании, включая Amazon и Salesforce, также уволили несколько сотен сотрудников в 2024 году.

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Azure for Operations и Mission Engineering является частью организации под названием Strategic Missions and Technologies, созданной в 2021 году, которая занимается квантовыми вычислениями и космосом.

В целом Azure от Microsoft демонстрирует резкий рост благодаря значительным инвестициям компании в ИИ и доступа к желаемым технологиям производителя ChatGPT OpenAI благодаря их стратегическому партнерству.

Кроме того, Microsoft начала реструктуризацию направления, которое отвечает за технологии смешанной реальности, но продолжит продавать свою гарнитуру HoloLens 2.

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Напомним:

Облачное подразделение Amazon - Amazon Web Services (AWS) сообщило о сокращении сотни рабочих мест.