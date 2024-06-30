В Китае после тестового запуска разбилась космическая ракета Tianlong-3 после тестового запуска

В сети распространяются видео падения ракеты компании Beijing Tianbing Technology Co "Tianlong-3", она приземлилась в холмистой местности города Гуньи в центральном Китае.

Об этом говорится в сообщении Beijing Tianbing Technology Co, передает Reuters.

В заявлении китайской компании отмечают, что первая ступень разрабатываемой ракеты "ianlong-3" оторвалась от стартовой площадки во время испытания из-за структурной неисправности и приземлилась в холмистой местности города Гунъи в центральном Китае.

🚨🚀 ¡NO SABEN ATAR AL COHETE! En China🇨🇳 un cohete Tianlong-3 (primera etapa) ha salido volando mientras realizaban una prueba de encendido estático. Ha caído muy cerca de zonas habitadas, por suerte no han habido víctimas.pic.twitter.com/RK6CJB1lhS Реклама: June 30, 2024

Сообщений о жертвах не поступало, говорится в заявлении Beijing Tianbing, также известной как "Космический пионер".

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Экономическая правда