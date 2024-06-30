Второй в мире производитель микросхем памяти инвестирует $75 млрд в ИИ чипы до 2028 года

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Южнокорейская компания SK Hynix, которая является вторым в мире производителем микросхем памяти, инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долл) до 2028 года в укрепление своего бизнеса по производству микросхем, сосредоточившись на искусственном интеллекте,

Об этом сообщила в воскресенье ее материнская компания SK Group, передает Reuters.

Как отмечают, SK Group также заявила, что планирует привлечь 80 триллионов вон до 2026 года для инвестиций в искусственный интеллект и полупроводники, а также для увеличения доходов акционеров, одновременно оптимизируя работу своих более чем 175 дочерних компаний.

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SK Group заявила, что стремится повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на своей цепочке создания стоимости в области ИИ, включая чипы высокоскоростной памяти (HBM), центры обработки данных с искусственным интеллектом и услуги по искусственному интеллекту, такие как персонализированные ассистенты с искусственным интеллектом.

Во время встречи руководители компании также договорились предпринять постепенные шаги для приведения количества дочерних компаний в группе к "управляемому диапазону", не уточняя при этом масштабы сокращения.

Южная Корея, где расположены ведущие мировые производители микросхем памяти Samsung Electronics и SK Hynix, отстала от некоторых конкурентов в таких сферах, как разработка микросхем и контрактное производство микросхем.

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Напомним:

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

Экономическая правда