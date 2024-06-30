Прокуратура не смогла через суд выселить из Киево-Могилянской академии трапезную эксректора

Трапезная "Академия" в помещении Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фото Kyivmaps.com

Хозяйственный суд города Киева закрыл дело об "выселении" ООО "Академия Плюс" из арендованного помещения Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом свидетельствует июньское решение суда.

В 2024 г. прокуратура в интересах Министерства образования обратилась в суд с иском в региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву, ООО "Академия плюс" и ФЛП Светлана Рисич.

Правоохранители иск обосновали тем, что в 2004 году ООО "Академия плюс" получило в аренду 670 кв м помещения "Киево-Могилянской академии" вопреки Закону Украины "Об образовании" и Государственным санитарным правилам.

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Прокуратура обратилась в суд, чтобы тот признал недействительным договор аренды, а поскольку часть арендованного помещения была передана в субаренду, правоохранители просили признать недействительным и договор субаренды.

Кроме того, прокуратура пыталась через суд выселить ООО "Академия плюс" из арендованного помещения и выселить предпринимательницу Светлану Рисич.

Как установил суд, в 2004 году "Академия Плюс" обратилась в региональное отделение Фонда госимущества с предложением заключить договор аренды нежилых помещений. Речь шла о 670 кв м по адресу: Контрактовая площадь, 4, учебный корпус №1 для размещения объекта общественного питания (столовой).

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Эта недвижимость находилась на балансе Киево-Могилянской академии, которая поддержала предложение "Академии Плюс". Не против было и Министерство образования и науки.

27 августа 2004 г. Фонд госимущества передал ООО "Академия Плюс" в срочное платное пользование государственное недвижимое имущество площадью 670 кв м, стоимость которого по независимой оценке составляла 1,1 млн грн.

В дальнейшем договор аренды неоднократно продлевался, а в 2015 году "Академия Плюс" заключила соглашение субаренды со Светланой Рысич относительно 125 кв. м помещения Киево-Могилянской академии (говорилось также о предоставлении услуг столовой).

Позже стало известно, что после изменений во взаимоотношениях между Минобразования и академией спорное помещение учебного заведения начало рассматриваться как не образовательное, ведь деятельность ООО "Академия Плюс" и ФЛП Рисич никак не связана с учебным процессом. Следовательно, как считает прокуратура, была нарушена ч. 5 ст. 63 Закона Украины "Об образовании" и п. 3.19 Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса ДСанПиН 5.5.2.008-01 назначению помещения.

Суд установил, что в этой части исковые требования прокуратуры законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

В то же время, как отметил суд, после возбуждения дела в 2024 году "Академия Плюс" вернула арендованное имущество "Киево-Могилянской академии", в результате чего теряется предмет спора.

Кроме того, суд пришел к выводу, что истек срок давности.

В частности, прокуратура отмечала, что она, как и Минобразования, узнала о нарушенных правах в ноябре 2023 года. В то же время суд установил, что в делах есть письмо Министерства образования от 2004 года, в котором министерство согласовывает передачу в аренду части помещения корпуса №1 (Контрактовая площадь, 4). Таким образом, для Минобразования течение срока исковой давности началось с 2004 года, то есть с момента заключения спорного договора и истек 2007 года.

В результате суд полностью отказал в удовлетворении иска и закрыл производство по делу в части об обязательстве ООО "Академия Плюс" уволить из аренды арендованного имущества и в части о выселении ФЛП Рисич.

Согласно Youcontrol, учредителями ООО "Академия Плюс", созданного в 2004 г., является Международный благотворительный фонд Возрождения Киево-Могилянской академии, руководителем которого является бывший ректор "Киево-Могилянской академии" Брюховецкий Вячеслав Степанович (был ректором до 200 г.), а также Брюховецкий Вячеслав Степанович, Светлана Матюхина, Алексей Сагач и Владимир Кобзарь. Руководитель предприятия – Олег Мурга.

Экономическая правда