Соцсеть X официально разрешила публиковать порно на платформе

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила, официально разрешив пользователям размещать на платформе контент для взрослых.

Об этом пишет TechCrunch.

"X уже давно имеет много активных NSFW-сообществ (содержащих обнаженность, порнографию или ненормативную лексику) и хотя социальная сеть неофициально позволяла людям публиковать контент для взрослых, ее правила никогда не запрещали и не позволяли такой контент прямо.

Теперь это меняется. На выходных X добавила пункты в свои правила, официально разрешив пользователям размещать на платформе контент для взрослых и графический контент - с несколькими оговорками. Теперь пользователи могут публиковать созданный с согласия контент NSFW при условии, что он будет четко обозначен как таковой. Новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные ИИ", - пишет издание.

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Изменение правил не стало полной неожиданностью, поскольку X под руководством Илона Маска уже экспериментировал с официальным размещением контента для взрослых.

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, если они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное выражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения", - говорится на странице X о политике в отношении "контента для взрослых".

"Мы верим в автономию взрослых во взаимодействии и создании контента, который отражает их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанные с сексуальностью. Мы уравновешиваем эту свободу, ограничивая доступ к контенту для взрослых для детей или взрослых пользователей, которые решили его не видеть", - говорится на странице.

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Около 13% сообщений на платформе в 2022 году содержали контент для взрослых, писало Reuters в 2022 году со ссылкой на внутренние документы компании.

"Теперь, когда социальная сеть официально разрешила контент для взрослых, регуляторы, несомненно, будут пристально следить за X и ее усилиями по изъятию порнографии без согласия и материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми (CSAM).

В октябре прошлого года Австралия оштрафовала X за непредоставление информации о контенте, содержащем насилие над детьми, и примерно в то же время Индия уведомила несколько социальных сетей, включая X, о необходимости удалить CSAM со своих платформ", - добавило издание.

Экономическая правда