Половина ветеранов планирует сменить профессию после возвращения с фронта

Около 40-50% ветеранов после возвращения с фронта планируют осваивать новую профессию.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"После возвращения ветерана с фронта будет переход не от войны к отдыху, а от войны к работе после короткого отдыха. Переход от войны к мирной жизни будет достаточно сложным, поэтому ветеранам важно пройти профессиональную ориентацию, показать, какие есть возможности рынка труда - это важная задача на несколько лет", - рассказал Алексей Мирошниченко.

Он отметил, что вызов, с которым столкнулась Украина, не стоял ни перед одним государством за последние 70-80 лет.

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Исследования показывают, что средний возраст мобилизованных - 40-45 лет.

"Это люди, которые имеют образование, семью, овладели профессией или даже несколько, увидели войну, смерть побратимов, и после возвращения к мирной жизни должны понять, чем заниматься дальше. Поэтому важна профессиональная ориентация ветеранов.

Государство и бизнес должны помочь ветеранам определить свой будущий путь и поддержать их через бесплатные курсы и финансовые инструменты. Будет не один миллион ветеранов, поэтому вопрос их интеграции на рынок труда будет актуален следующие несколько лет", - отметил Алексей Мирошниченко.

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Напомним:

Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и законно могут бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК и СП.