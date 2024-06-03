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Запустился сайт о спонсорах и соучастниках российской агрессии 

Понедельник, 3 июня 2024, 18:21 - Виктор Волокита

Запустился сайт, посвященный санкциям, введенным против РФ в связи с ее агрессией против Украины. 

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он сообщил, что на сайте представлена информация о различных ограничительных мерах, введенных международным сообществом, а также их влияние на экономику и военный потенциал рф. 

"Пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора", - написал Ермак. 

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"Вскоре на Портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, которые перевозят оружие, краденую украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), на котором агрессор производит оружие и многое другое. Это только начало", - сообщала ранее пресс-служба ГУР Минобороны.

Информацию с сайта можно посмотреть по этой ссылке.  

санкции Минобороны
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