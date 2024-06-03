Минцифры призывает Apple и Google удалить приложения нелегальных онлайн-казино с маркетплейсов

Минцифры обратилось к корпорациям Apple и Google с просьбой удалить из своих маркетплейсов приложения нелегальных украинских онлайн-казино.

Об этом написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, опубликовав ответ на свой запрос относительно того, как выполняется требование решения СНБО.

Минцифры провело переговоры с корпорациями Apple и Google о запрете размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне "UA" в их магазинах приложений. Сейчас переговоры продолжаются", - говорится в ответе.

В Минцифры заявили, что для дальнейшей проверки и блокировки направили корпорациям перечень приложений, который составила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

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По словам Железняка, на App Store таких приложений 35, а на Play Market - 24.

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Напомним:

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Верховная Рада одобрила законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.

Ранее сообщалось, что решением СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.

Также Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

Экономическая поавда