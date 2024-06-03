Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Министр обороны Рустем Умеров призвал представителей ведущих мировых оборонных компаний инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.

Об этом Умеров написал в Facebook.

Он сообщил, что на Азиатском саммите по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний.

"Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - написал Умеров.

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Он также добавил, что Украина уже сотрудничает с этими компаниями.

"Наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию.

Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - написал министр.

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Напомним:

Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.

Экономическая правда