Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине
Министр обороны Рустем Умеров призвал представителей ведущих мировых оборонных компаний инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.
Об этом Умеров написал в Facebook.
Он сообщил, что на Азиатском саммите по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний.
"Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - написал Умеров.
Он также добавил, что Украина уже сотрудничает с этими компаниями.
"Наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию.
Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - написал министр.
Напомним:
Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.
Экономическая правда