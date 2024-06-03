Россия нашла новое место для перевалки своей нефти в Средиземном море

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Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перегрузки грузов в Средиземном море - марокканский город Надор.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкеры, перевозящие флагманскую российскую нефть сорта "Урал", сейчас перегружают ее с меньших танкеров на более крупные вблизи города Надор на восточном побережье Марокко в Средиземном море, свидетельствуют данные отслеживания судов. С прошлого месяца военно-морские силы Греции проводят военно-морские учения в месте, где происходила торговля, пытаясь сдержать ее.

Согласно данным, Rolin, очень большой нефтяной танкер принимает нефть марки Urals с меньшего танкера Serendi, стоящего возле марокканского города. Это первый случай так называемой передачи сорта с судна на судно.

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Serendi - судно класса Aframax. Два других - Ocean AMZ и Sea Fidelity - также прибыли в марокканский город. Все три судна загрузили около 730 000 баррелей Urals из российского порта Приморск на Балтийском море в прошлом месяце.

Напомним:

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

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Экономическая правда.